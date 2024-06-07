Белый дом сообщил, что США вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию
США считают необходимым увеличить и диверсифицировать ядерный арсенал страны. Об этом во время заседания Ассоциации по контролю над вооружениями заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что президент США недавно опубликовал обновленную информацию о размещении ядерного оружия, адаптированную к современным реалиям ядерной эры. В документе подчеркивалась важность увеличения и диверсификации ядерного арсенала, а также необходимость «сдерживания России, Китая и Северной Кореи».
Издание Semafor ранее сообщало, что администрация США готовится объявить о принятии «более агрессивной стратегии» в сфере ядерного оружия.
Вашингтон намерен поддерживать «более конкурентный подход» к нераспространению и контролю ядерного оружия, а также планирует внести изменения в позиционирование и численность ядерного арсенала, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru