Белый дом снова сослался на пандемию и украинский конфликт в объяснении роста цен в стране

Жан-Пьер также назвала рост цен на бензин «подорожанием Путина»

Вашингтон столкнулся с «энергетическим кошмаром» из-за роста цен на газ в стране до максимума за 10 лет. В целом в ситуации с экономикой и энергетикой в стране граждане все чаще обвиняют президента США Джо Байдена.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Байден отказался поставлять Украине ракеты для ударов по России