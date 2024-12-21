Белый дом: Шатдаун может помешать передаче власти Трампу

«Если правительство прекратит работу, не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но... работа по передаче власти будет ограничена», — указала пресс-секретарь.

При этом Жан-Пьер отметила, что американская администрация не считает неизбежной перспективу приостановки работы правительства.

Ранее конгресс США не смог договорится о полноценном бюджете на следующий год, сейчас действует временный. У законодателей есть время до субботы для принятия решения. В противном случае финансирование правительства частично приостановят.

