Белый дом: Шатдаун может помешать передаче власти Трампу

Трудности с финансированием правительства США помешают передаче власти в стране новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Если правительство прекратит работу, не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но... работа по передаче власти будет ограничена», — указала пресс-секретарь.

При этом Жан-Пьер отметила, что американская администрация не считает неизбежной перспективу приостановки работы правительства.

Ранее конгресс США не смог договорится о полноценном бюджете на следующий год, сейчас действует временный. У законодателей есть время до субботы для принятия решения. В противном случае финансирование правительства частично приостановят.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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