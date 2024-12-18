Администрация Байдена переложила на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО

По его словам, у Киева нет шансов получить приглашение в Североатлантический альянс при президенте США Джо Байдене.

«Думаю... речь идёт о том, что разбираться с вопросом о членстве Украины в НАТО предстоит уже новой команде, параллельно размышляя о переговорах, которые, возможно, состоятся в следующем году», - отметил Карпентер.

Он также добавил, что, кроме политической воли членов НАТО, для вступления в блок Украине потребуется «прекращение боевых действий» на её территории.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что для России членство Украины в НАТО категорически неприемлемо, сообщает RT.

