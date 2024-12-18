Администрация Байдена переложила на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО
В НАТО по-прежнему отсутствует консенсус по вопросу целесообразности приглашения Украины. Об этом заявил старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.
По его словам, у Киева нет шансов получить приглашение в Североатлантический альянс при президенте США Джо Байдене.
«Думаю... речь идёт о том, что разбираться с вопросом о членстве Украины в НАТО предстоит уже новой команде, параллельно размышляя о переговорах, которые, возможно, состоятся в следующем году», - отметил Карпентер.
Он также добавил, что, кроме политической воли членов НАТО, для вступления в блок Украине потребуется «прекращение боевых действий» на её территории.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что для России членство Украины в НАТО категорически неприемлемо, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова выступят в «Джазе на воде»
- Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей
- Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии
- СМИ: Выдачи автокредитов выросли на 70% за год
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru