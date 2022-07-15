Байден провел встречу с руководством Саудовской Аравии
15 июля 202222:43
Президент США Джо Байден провел встречу с руководством Саудовской Аравии, куда он прибыл с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что также прошли консультации между делегациями. Как ожидается, Байден выступит в ближайшее время перед журналистами.
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15 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru