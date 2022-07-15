Байден провел встречу с руководством Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден провел встречу с руководством Саудовской Аравии, куда он прибыл с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что также прошли консультации между делегациями. Как ожидается, Байден выступит в ближайшее время перед журналистами.



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Саудовская АравияДжо Байден
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