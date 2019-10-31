Белый дом: Процесс импичмента вредит не Трампу, а американским гражданам
Белый дом распространил официальное сообщение, в котором говорится, что процедура импичмента в реальности вредит простым американцам, а не президенту. Об этом сообщает РИА Новости.
В заявлении отмечается, что вместо того, чтобы заниматься решением важных насущных вопросов, демократы работают над «фиктивным импичментом». Среди насущных вопросов демократы отметили реформу здравоохранения, снижение инцидентов с огнестрельным оружием, модернизация инфраструктуры и другие.
Ранее сегодня стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила перевод в публичную фазу расследования о правомерности отстранения от власти президента Дональда Трампа. Конгрессмены проголосовали за соответствующую резолюцию. «За» было подано 232 голоса, «против» - 196.
Напомним, о начале процедуры импичмента главы Белого дома в сентябре объявила спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси. Поводом для такого решения стали обвинения в адрес Трампа в том, что он оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора в июле, требуя расследовать деятельность сына экс-президента США Байдена на территории незалежной.
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