Белый дом: Процесс импичмента вредит не Трампу, а американским гражданам

Белый дом распространил официальное сообщение, в котором говорится, что процедура импичмента в реальности вредит простым американцам, а не президенту. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что вместо того, чтобы заниматься решением важных насущных вопросов, демократы работают над «фиктивным импичментом». Среди насущных вопросов демократы отметили реформу здравоохранения, снижение инцидентов с огнестрельным оружием, модернизация инфраструктуры и другие.





Ранее сегодня стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила перевод в публичную фазу расследования о правомерности отстранения от власти президента Дональда Трампа. Конгрессмены проголосовали за соответствующую резолюцию. «За» было подано 232 голоса, «против» - 196.

Напомним, о начале процедуры импичмента главы Белого дома в сентябре объявила спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси. Поводом для такого решения стали обвинения в адрес Трампа в том, что он оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора в июле, требуя расследовать деятельность сына экс-президента США Байдена на территории незалежной.



