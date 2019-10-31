Конгресс перевел в публичную фазу подготовку импичмента Трампа
Палата представителей конгресса Соединённых Штатов Америки одобрила перевод в публичную фазу расследования о правомерности отстранения от власти президента Дональда Трампа. Конгрессмены проголосовали за соответствующую резолюцию. «За» было подано 232 голоса, «против» - 196, сообщает ABC News.
Как уточняет RT, согласно документу, шести комитетам поручено продолжать расследование в данном направлении. Спикер палаты представителей, демократка Нэнси Пелоси в сентябре объявила о начале процедуры импичмента главы Белого дома.
Поводом для такого решения стали обвинения в адрес Трампа в том, что он оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора в июле, требуя расследовать деятельность сына экс-президента США Байдена на территории незалежной.
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