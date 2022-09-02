Белый дом просит конгресс одобрить Украине помощь в размере $11,7 млрд

Белый дом обратился в конгресс с запросом одобрить предоставление нового пакета помощи Украине на сумму $11,7 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Помощь планируется выделить в первую четверть 2023 финансового года, который начинается 1 октября. Как ожидается, $4,5 млрд из общей суммы направят на оборудование для Украины, $2,7 млрд - на иную помощь в сфере обороны и разведки и еще $4,5 млрд - наа поддержку властей страны.

Лукашенко заявил, что Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью

В Пентагоне ранее заявили, что США уже выделили Украине военной помощи на 13,5 млрд долларов.

Накануне автор издания American Thinker Оливия Мюррей заявила, что президент США Джо Байден безответственно подходит к вопросу обращения американского вооружения на внешних рынках. В частности, она назвала Украину, куда осуществляются поставки вооружения США, «черной дырой».

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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