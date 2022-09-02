Белый дом просит конгресс одобрить Украине помощь в размере $11,7 млрд

В Пентагоне ранее заявили, что США уже выделили Украине военной помощи на 13,5 млрд долларов.

Накануне автор издания American Thinker Оливия Мюррей заявила, что президент США Джо Байден безответственно подходит к вопросу обращения американского вооружения на внешних рынках. В частности, она назвала Украину, куда осуществляются поставки вооружения США, «черной дырой».

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

