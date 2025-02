Белый дом поручил GSA расторгнуть все контракты со СМИ

Поводом для такого шага послужил тот факт, что ранее владелец Tesla и SpaceX, а также глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск сообщил, что из бюджета госведомств США выделяются миллионы долларов на подписку Politico Pro. Такие данные он получил после доступа к данным казначейства США.

В связи с этим Маск также заявил, что власти США прекращают финансирование американских газет The New York Times, Politico, а также информационного агентства Associated Press. В первую очередь было решено остановить все подписки на сервисы этих СМИ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».