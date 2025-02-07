Белый дом поручил GSA расторгнуть все контракты со СМИ
Белый дом поручил Управлению общих служб (GSA), которое занимается закупками для правительства, расторгнуть «все контракты со СМИ», сообщило Axios со ссылкой на письмо.
«Разорвите все контракты с Politico, BBC, E&E (подразделение Politico — прим. НСН.) и Bloomberg только для GSA», — уточняется в письме.
Поводом для такого шага послужил тот факт, что ранее владелец Tesla и SpaceX, а также глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск сообщил, что из бюджета госведомств США выделяются миллионы долларов на подписку Politico Pro. Такие данные он получил после доступа к данным казначейства США.
В связи с этим Маск также заявил, что власти США прекращают финансирование американских газет The New York Times, Politico, а также информационного агентства Associated Press. В первую очередь было решено остановить все подписки на сервисы этих СМИ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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