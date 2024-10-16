Белый дом: Подходы к ограничениям для Киева на удары вглубь России не изменятся
Мнение США по ограничению на использование Киевом дальнобойных вооружений для атак вглубь России «не изменилось и не изменится», заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, подходы властей США к запрещению использования ракет АТACMS и дальнобойного оружия вглубь РФ не будут меняться и сегодня остаются прежними.
Также она уточнила, что США продолжат переговоры с Украиной в вопросах военной помощи и обеспечению оружием.
Ранее советник офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что Соединенные Штаты давят на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он понизил возраст мобилизации на Украине до 18 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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