Белый дом подготовил пакет дополнительной «военной помощи» Украине

По данным источников, новые меры будут дополнением к военной помощи США, которая уже поступает в Киев. Украина надеется, что администрация президента США Джо Байдена одобрит пакет «военной помощи».

Ранее стало известно, что Вашингтон готов обсудить с Россией двустороннее сокращение числа войск в Восточной Европе и проведение военных учений.

