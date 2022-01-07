Белый дом подготовил пакет дополнительной «военной помощи» Украине

Белый дом подготовил новый пакет «военной помощи» Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

США готовы обсудить с Россией сокращение числа военных в Западной Европе

По данным источников, новые меры будут дополнением к военной помощи США, которая уже поступает в Киев. Украина надеется, что администрация президента США Джо Байдена одобрит пакет «военной помощи».

Ранее стало известно, что Вашингтон готов обсудить с Россией двустороннее сокращение числа войск в Восточной Европе и проведение военных учений.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАУкраина
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