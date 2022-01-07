Белый дом подготовил пакет дополнительной «военной помощи» Украине
7 января 202220:59
Белый дом подготовил новый пакет «военной помощи» Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По данным источников, новые меры будут дополнением к военной помощи США, которая уже поступает в Киев. Украина надеется, что администрация президента США Джо Байдена одобрит пакет «военной помощи».
Ранее стало известно, что Вашингтон готов обсудить с Россией двустороннее сокращение числа войск в Восточной Европе и проведение военных учений.
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7 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru