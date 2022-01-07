США готовы обсудить с Россией сокращение числа военных в Западной Европе
Вашингтон готов обсудить с Россией двустороннее сокращение военного присутствия в Восточной Европе. Об этом сообщает NBC News.
По данным издания, на переговорах с Россией будет обсуждаться и проведение учений американских войск рядом с российскими границами.
В Вашингтоне подчеркнули, что для изменения численности сил НАТО в Европе отвода российских войск от Украины будет недостаточно.
Ранее главный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов вести открытый диалог с Россией, но не согласится на условия, которые ограничивают ее возможности защищать периферийные страны альянса.
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