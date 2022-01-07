США готовы обсудить с Россией сокращение числа военных в Западной Европе

По данным издания, на переговорах с Россией будет обсуждаться и проведение учений американских войск рядом с российскими границами.

В Вашингтоне подчеркнули, что для изменения численности сил НАТО в Европе отвода российских войск от Украины будет недостаточно.

Ранее главный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов вести открытый диалог с Россией, но не согласится на условия, которые ограничивают ее возможности защищать периферийные страны альянса.

