Белый дом отверг обвинения в причастности к беспорядкам в Казахстане

Администрация американского президента заявила, что остлеживает происходящее в Казахстане. В частности, в США призвали митингующих к мирным действиям, власти - к сдержанности.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих. По всей стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.

