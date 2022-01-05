Белый дом отверг обвинения в причастности к беспорядкам в Казахстане
В Белом доме отвергли свою причастность США к массовым беспорядкам в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.
Администрация американского президента заявила, что остлеживает происходящее в Казахстане. В частности, в США призвали митингующих к мирным действиям, власти - к сдержанности.
Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих. По всей стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.
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