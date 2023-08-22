Белый дом отказался считать ситуацию на Украине тупиковой
Администрация Соединенных Штатов не считает, что конфликт на Украине зашел в тупик. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности, сообщило агентство ТАСС.
«Нет, мы не считаем, что конфликт зашел в тупик», - сказал Салливан в ходе онлайн-брифинга.
Он напомнил, что США продолжают поставлять оружие Украине. По мнению Салливана, Киев «добивается прогресса».
Помощник главы Белого дома пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх во вторник заявила, что Украина должна выполнить условия для получения истребителей F-16. Среди требований - знание пилотами ВСУ английского языка, передает «Радиоточка НСН».
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