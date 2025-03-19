Белый дом отказался комментировать сообщения о новых санкциях против России
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга отказалась отвечать на вопросы о возможных новых санкциях против России.
Она пояснила, что не намерена зачитывать расшифровку телефонного разговора между президентами США и России, который состоялся накануне. Левитт добавила, что президент США уже предоставил расшифровку беседы, но детали обсуждения она раскрывать не будет, отмечает RT.
В начале недели Левитт сообщила, что Трамп рассматривает возможность введения дополнительных ограничений против России в случае неудачи на переговорах.
При этом она отметила, что рассуждать на эту тему на данный момент преждевременно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru