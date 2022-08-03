Белый дом не видит оснований для Пекина наращивать военную активность

Власти США не видят оснований для Пекина наращивать военную активность в связи с поездкой спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Такое заявление сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

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По словам Жан-Пьер, США дали понять, что поездка не отменяет «давнюю политику».

Пелоси прибыла на Тайвань накануне. Американский политик заявила, что ее визит призван показать неизменность позиции Вашингтона по оказанию поддержки Тайваню.

Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КитайСШАБелый Дом
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