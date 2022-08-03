Лавров: США поездкой Пелоси пытаются доказать свою безнаказанность

По словам Лаврова, такие действия Вашингтона — стремление «проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», пишет «Свободная пресса».

«Иного я не вижу резона создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китайской Народной Республики», — цитирует министра РИА Новости.

Пелоси прибыла на Тайвань накануне, напоминает РИА ФАН. Американский политик заявила, что ее визит призван показать неизменность позиции Вашингтона по оказанию поддержки Тайваню.

