Лавров: США поездкой Пелоси пытаются доказать свою безнаказанность

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань призвана продемонстрировать миру безнаказанность Соединенных Штатов, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом дипломат заявил по итогам переговоров в Мьянме.

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По словам Лаврова, такие действия Вашингтона — стремление «проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», пишет «Свободная пресса».

«Иного я не вижу резона создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китайской Народной Республики», — цитирует министра РИА Новости.

Пелоси прибыла на Тайвань накануне, напоминает РИА ФАН. Американский политик заявила, что ее визит призван показать неизменность позиции Вашингтона по оказанию поддержки Тайваню.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньСШАСергей Лавров
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