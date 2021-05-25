Белый дом назвал темы встречи Путина и Байдена

Ранее стало известно, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня.

Псаки отметила, что американский лидер намерен посвятить «достаточно времени» вопросу контроля над вооружениями, теме Украины и поддержки Киеву со стороны Вашингтона, Белоруссии и высказанным Байденом озабоченностям.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что в предстоящие недели могут появиться новые темы для разговора президентов двух стран.

«Мы не рассматриваем встречу с президентом России как награду, а как важную часть защиты американских интересов», — цитирует Псаки РИА Новости.

Пресс-секретарь добавила, что Белый дом ожидает «сложного разговора» и конфронтации в некоторых сферах, однако рассматривает встречу Байдена и Путина как «возможность двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений».

