Белый дом назвал темы встречи Путина и Байдена
Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин обсудят на встрече стратегическую стабильность, а также Украину и Белоруссию. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее стало известно, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня.
Псаки отметила, что американский лидер намерен посвятить «достаточно времени» вопросу контроля над вооружениями, теме Украины и поддержки Киеву со стороны Вашингтона, Белоруссии и высказанным Байденом озабоченностям.
При этом представитель Белого дома подчеркнула, что в предстоящие недели могут появиться новые темы для разговора президентов двух стран.
«Мы не рассматриваем встречу с президентом России как награду, а как важную часть защиты американских интересов», — цитирует Псаки РИА Новости.
Пресс-секретарь добавила, что Белый дом ожидает «сложного разговора» и конфронтации в некоторых сферах, однако рассматривает встречу Байдена и Путина как «возможность двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений».
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