Белый дом назвал контакты Трампа с Путиным и Зеленским очень позитивными
12 февраля 202521:32
Контакты президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским были «очень позитивными», заявили в Белом доме.
Так отметили, что Соединенные Штаты привержены достижению мирной сделки.
В Белом доме добавили, что администрация Трампа привержена положению окончания конфликта между Россией и Украиной.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин пригласил Трампа в Москву, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru