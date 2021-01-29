Белый дом: Байден просил освободить Навального

Президент США Джо Байден в беседе с российским лидером Владимиром Путиным призвал освободить находящегося под арестом оппозиционера Алексея Навального. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель Белого дома подтвердила, что Байден просил об освобождении Навального, «как делала это на протяжении последних недель наша команда».

«Откровенный разговор». Путин и Байден обсудили Навального и СНВ-3

При этом Псаки отказалась сообщить о реакции Путина на эту просьбу и о дополнительных деталях беседы президентов.

Путин и Байден провели телефонный разговор в минувший вторник, напоминает МИР 24. В ходе беседы главы государств обсудили актуальные темы двусторонней и международной повестки, а также договорились о продлении договора СНВ-III, отмечает журнал «Профиль».

Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» 17 января по возвращении из Германии. По данным ФСИН, политик разыскивался за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании вынес решение о заключении Навального под стражу до 15 февраля.

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