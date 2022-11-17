Ряд боеприпасов и некоторые высокотехнологические системы вооружений, которые предназначались для поставок Киеву уже заканчиваются в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на трех представителей американской администрации.

По словам одного из них, виной тому – непрекращающиеся поставки на Украину в течение последних девяти месяцев.