СМИ: в США заканчиваются запасы оружия для Украины

Ряд боеприпасов и некоторые высокотехнологические системы вооружений, которые предназначались для поставок Киеву уже заканчиваются в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на трех представителей американской администрации.

По словам одного из них, виной тому – непрекращающиеся поставки на Украину в течение последних девяти месяцев.

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Как отмечает телеканал, в частности, сошли на нет запасы снарядов калибром 155 миллиметров и ЗРК Stinger, а также противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS и противотанковые ракеты Javelin.

Ранее в США заявили об испытаниях Западом оружия на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ПоставкиУкраинаОружиеСША
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