СМИ: в США заканчиваются запасы оружия для Украины
Ряд боеприпасов и некоторые высокотехнологические системы вооружений, которые предназначались для поставок Киеву уже заканчиваются в США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на трех представителей американской администрации.
По словам одного из них, виной тому – непрекращающиеся поставки на Украину в течение последних девяти месяцев.
Как отмечает телеканал, в частности, сошли на нет запасы снарядов калибром 155 миллиметров и ЗРК Stinger, а также противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS и противотанковые ракеты Javelin.
Ранее в США заявили об испытаниях Западом оружия на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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