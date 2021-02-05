Трамп отказался давать показания в Конгрессе на процессе по импичменту
Экс-глава США Дональд Трамп не будет выступать на процессе по его импичменту в Конгрессе, сообщает CNN со ссылкой на советника бывшего президента Джейсона Миллера.
Процесс он назван «неконституционным». Ранее менеджеры палаты представителей попросили Трампа дать показания на процессе по импичменту.
Сторона защиты бывшего президента считает, что Сенат США не имеет полномочий судить его как частное лицо по обвинению в импичменте.
Дело об импичменте началось после восстания в Капитолии США 6 января. Тогда протестующие ворвались в здание Конгресса и попытались помешать утверждению итогов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 714 / сут.
Умерли
75 205+521 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 546 / сут.
- Трамп отказался давать показания в Конгрессе на процессе по импичменту
- Перечислены причины повторного заражения коронавирусом
- Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США
- Эксперт рассказал, как определить воровство интернета
- Киев экстренно обратился к Минску из-за аварий на электростанциях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru