Трамп отказался давать показания в Конгрессе на процессе по импичменту

Экс-глава США Дональд Трамп не будет выступать на процессе по его импичменту в Конгрессе, сообщает CNN со ссылкой на советника бывшего президента Джейсона Миллера.

Процесс он назван «неконституционным». Ранее менеджеры палаты представителей попросили Трампа дать показания на процессе по импичменту.