Трамп отказался давать показания в Конгрессе на процессе по импичменту

Экс-глава США Дональд Трамп не будет выступать на процессе по его импичменту в Конгрессе, сообщает CNN со ссылкой на советника бывшего президента Джейсона Миллера.

Процесс он назван «неконституционным». Ранее менеджеры палаты представителей попросили Трампа дать показания на процессе по импичменту.

Республиканская партия: импичмент Трампа обречен на провал

Сторона защиты бывшего президента считает, что Сенат США не имеет полномочий судить его как частное лицо по обвинению в импичменте.

Дело об импичменте началось после восстания в Капитолии США 6 января. Тогда протестующие ворвались в здание Конгресса и попытались помешать утверждению итогов президентских выборов, на которых победил Джо Байден.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпичментДональд ТрампСША
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