Белый дом: Байден на саммите G20 может обсудить с Путиным обмен заключенными

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии. Об этом заявили в Белом доме, сообщают РИА Новости.

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Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, Байден лишь упомянул возможность в гипотетическом плане обсудить при встрече с Путиным ситуацию с обменом заключенными.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндонезияБелый ДомВладимир ПутинДжо Байден
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