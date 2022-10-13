Белый дом: Байден на саммите G20 может обсудить с Путиным обмен заключенными

Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, Байден лишь упомянул возможность в гипотетическом плане обсудить при встрече с Путиным ситуацию с обменом заключенными.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

