Белый дом анонсировал встречу Байдена с премьер-министром Ирака
Президент США Джо Байден 26 июля проведет встречу с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми. Об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Отмечается, что визит иракского премьера в Вашингтон призван подчеркнуть важность «стратегического партнерства» двух государств. США рассчитывают обсудить вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в политике, экономике и безопасности.
Ранее агентство Reuters сообщало о планируемой встрече Байдена и аль-Казыми.
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