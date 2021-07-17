Белый дом анонсировал встречу Байдена с премьер-министром Ирака

Президент США Джо Байден 26 июля проведет встречу с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми. Об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Отмечается, что визит иракского премьера в Вашингтон призван подчеркнуть важность «стратегического партнерства» двух государств. США рассчитывают обсудить вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в политике, экономике и безопасности.

Ранее агентство Reuters сообщало о планируемой встрече Байдена и аль-Казыми.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыИракБелый ДомДжо БайденСША
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