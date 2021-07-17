СМИ сообщили о готовящейся встрече Байдена с иракским премьером

Президент США Джо Байден встретится в Вашингтоне с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что встреча запланирована на 26 июля.

По данным агентства, информацию подтвердил представитель американской администрации. Пресс-служба Белого дома пока официально не объявляла о встрече главы государства с иракским премьером.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИракСШАДжо Байден
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