СМИ сообщили о готовящейся встрече Байдена с иракским премьером
17 июля 202103:52
Президент США Джо Байден встретится в Вашингтоне с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что встреча запланирована на 26 июля.
По данным агентства, информацию подтвердил представитель американской администрации. Пресс-служба Белого дома пока официально не объявляла о встрече главы государства с иракским премьером.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 704 / сут.
Умерли
147 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 932 / сут.
- США обвинили Россию и Китай в попытках опорочить западные вакцины от COVID-19
- Главы трех российских регионов проведут прямые линии после рекомендации Путина
- СМИ сообщили о готовящейся встрече Байдена с иракским премьером
- Эксперт рассказал, как долго продлится третья волна COVID-19 в России
- Пресс-секретарь Зеленского раскритиковал США и Германию из-за «Северного потока-2»
- СМИ: США отправили на Украину 2 млн доз вакцины Moderna
- Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
- На Украине заявили об изменении мнения Меркель о «Северном потоке-2»
- Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-
- Мурашко посоветовал, что делать при температуре после вакцинации
16 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru