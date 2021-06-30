Белорусскому журналисту предъявили обвинение в госизмене

Белорусскому журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Болкунец объяснил «освобождение» Сапеги и Протасевича «хитрым» Лукашенко

Ранее он также был обвинен в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Журналист был задержан в январе этого года.

ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Антона Гашинского подтверждает данную информацию. По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Журналиста подозревают в финансировании акций протеста в республике в августе 2020 года. Александров якобы получал из-за рубежа средства для оплаты штрафов участников протестов. Срок содержания под стражей по текущей статье составляет шесть месяцев, они заканчиваются 12 июля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Андрей Варенков
ТЕГИ:ЖурналистыГосизменаБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры