Белорусскому журналисту предъявили обвинение в госизмене
Белорусскому журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Ранее он также был обвинен в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Журналист был задержан в январе этого года.
ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Антона Гашинского подтверждает данную информацию. По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Журналиста подозревают в финансировании акций протеста в республике в августе 2020 года. Александров якобы получал из-за рубежа средства для оплаты штрафов участников протестов. Срок содержания под стражей по текущей статье составляет шесть месяцев, они заканчиваются 12 июля.
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