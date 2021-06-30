Белорусскому журналисту предъявили обвинение в госизмене

Ранее он также был обвинен в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Журналист был задержан в январе этого года.

ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Антона Гашинского подтверждает данную информацию. По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Журналиста подозревают в финансировании акций протеста в республике в августе 2020 года. Александров якобы получал из-за рубежа средства для оплаты штрафов участников протестов. Срок содержания под стражей по текущей статье составляет шесть месяцев, они заканчиваются 12 июля.

