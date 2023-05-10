«Раскручивают все каналы»: Белорусский политолог назвал имя преемника Лукашенко

Ранее сообщалось, что Лукашенко плохо себя почувствовал после участия в Параде Победы на Красной площади и не смог принять участие в неформальном завтраке с главами государств по приглашению российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщил Telegram-канал «Путин в Telegram». Президент Белоруссии не смог самостоятельно пройти до Могилы Неизвестного Солдата, а в аэропорт его сопровождала карета «скорой помощи». Также Лукашенко не выступил со своей традиционной речью на Дне Победы в Минске. Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке после Парада Победы тем, что белорусский лидер улетел на мероприятия в Минске. По словам Болкунца, в случае ухода Лукашенко полномочия перейдут к спикеру Совета Республики Наталье Кочановой.

«Она выбрана Лукашенко в качестве преемника, ее активно сейчас раскручивают все белорусские телеканалы, Кочанова посещает регионы, очень много выступает. Правда, могут возникнуть проблемы, если все это случится внезапно, потому что это может вызвать бурю эмоций в обществе. Транзит всегда должен проходить по определенным законам, а не в силу внезапных историй. В определенном виде политический транзит в стране был запущен в августе 2020 года после известных событий. Тогда была чуть ли не договоренность между Лукашенко и Кремлем о том, что необходимо провести определенные изменения. Лукашенко тогда публично пообещал, в том числе российским журналистам, что уйдет из власти в течение максимум двух лет. Прошло уже три года, но воз и ныне там. Полагаю, что состояние здоровья будет подталкивать действующего белорусского лидера к уходу», — предположил политолог.

В свою очередь белорусский политолог Алексей Дзермонт подтвердил, что в Белоруссии есть кому подменить Лукашенко в непредвиденных ситуациях.

«У нас есть иерархия государственных чинов. Это премьер-министр, это глава Совета Республики. Думаю, что все будет происходить согласно закону и Конституции, если возникнет такая необходимость. Также есть Всебелорусское народное собрание, которое тоже может в определенный момент брать на себя функции управления государством. Так что это разрешимая ситуация», — подытожил политолог.

Ранее Болкунец заявил, что у Лукашенко появились проблемы с голосом, кроме того, он находится под капельницами и испытывает боли в суставах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

