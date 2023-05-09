СМИ: Лукашенко пропустил завтрак в Кремле после окончания парада Победы
Президента Белоруссии Александра Лукашенко не оказалось на совместном завтраке иностранных лидеров в Кремле, который прошёл после окончания парада Победы, сообщает РБК.
Агентство ссылается на фотографии и видео из Грановитой палаты, на которых присутствуют президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Белорусского лидера среди них нет.
Отмечается, что после парада Лукашенко и другие лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, однако на завтраке в Кремле его не оказалось.
Официальных объяснений отсутствия президента Белоруссии пока нет.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил на приуроченном к празднику параде на Красной площади в Москве и поздравил россиян с Днем Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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