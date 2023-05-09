СМИ: Лукашенко пропустил завтрак в Кремле после окончания парада Победы

Агентство ссылается на фотографии и видео из Грановитой палаты, на которых присутствуют президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Белорусского лидера среди них нет.

Отмечается, что после парада Лукашенко и другие лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, однако на завтраке в Кремле его не оказалось.

Официальных объяснений отсутствия президента Белоруссии пока нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил на приуроченном к празднику параде на Красной площади в Москве и поздравил россиян с Днем Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

