Белорусская милиция начала розыск оппозиционера Колесниковой
Белорусская милиция начала розыск члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой после подачи заявления о ее исчезновении. Об этом сообщается в аккаунте Twitter незарегистрированного кандидата в президенты страны Виктора Бабарико.
Отмечается, что заявление в милицию подали родственники Колесниковой.
Напомним, ранее 7 сентября пресс-служба КС оппозиции сообщила, что на связь не выходят три представителя совета, а адвокаты занимаются их поиском. Сообщалось, что речь идёт о Марии Колесниковой, исполнительном секретаре Иване Кравцове и пресс-секретаре Антоне Родненкове.
В свою очередь, в некоторых белорусских СМИ появились сообщения о том, что Колесникова якобы была похищена в центре Минска. Неизвестные в масках якобы посадили её в микроавтобус с надписью «Связь» и скрылись из виду.
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