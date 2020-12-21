Белорусская Генпрокуратура возбудила уголовные дела против членов Конституционного совета

Белорусская Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиционного Координационного совета (КС), сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Генпрокуратура возбудила дело о призывах к свержению конституционного строя в отношении членов президиума КС, созданного для транзита власти по инициативе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

С учётом данных, полученных в ходе расследования дела о призывах к захвату власти, ведомство приняло решение завести дела «по факту создания экстремистского формирования и руководства им». Фигурантами проходят Тихановская, а также Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и «иные лица», отмечает РЕН ТВ.

Членов КС подозревают в совершении преступлений по статьям «создание экстремистского формирования», «призывы к действиям для причинения вреда национальной безопасности», а также «заговор с целью захвата государственной власти».

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент республики Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.

Члены Конституционного совета, созданного оппозицией, были задержаны либо покинули страну. Тихановская в целях безопасности выехала в Литву.

