Белоруссия заявила о возможностях преодоления последствий санкций Запада

Белоруссия видит возможности по преодолению последствий санкций Запада через активизацию экономических отношений с новыми дружественными странами. Такое заявление сделал представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

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По его словам, «нас много где ждут, и туда мы идем». В частности, он привел в пример проекты с Китаем, недавно прошедший форум с латиноамериканским странами, Индия, Пакистан.

Белоруссия также попала под западные санкции после того, как Россия начала военную операцию на территории Украины.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЗападБелоруссия
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