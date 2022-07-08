Белоруссия заявила о возможностях преодоления последствий санкций Запада
Белоруссия видит возможности по преодолению последствий санкций Запада через активизацию экономических отношений с новыми дружественными странами. Такое заявление сделал представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
По его словам, «нас много где ждут, и туда мы идем». В частности, он привел в пример проекты с Китаем, недавно прошедший форум с латиноамериканским странами, Индия, Пакистан.
Белоруссия также попала под западные санкции после того, как Россия начала военную операцию на территории Украины.
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