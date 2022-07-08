Белоруссия заявила о возможностях преодоления последствий санкций Запада

По его словам, «нас много где ждут, и туда мы идем». В частности, он привел в пример проекты с Китаем, недавно прошедший форум с латиноамериканским странами, Индия, Пакистан.

Белоруссия также попала под западные санкции после того, как Россия начала военную операцию на территории Украины.