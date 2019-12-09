Белоруссия задумалась о совместных учениях с НАТО

Белоконев отметил, что сейчас Минск ведет переговоры с альянсом относительно формата военных маневров. В то же время, подчеркнули в Минске, в НАТО должны осознавать, что учения можно будет назвать успешными только при условии понимания, что Белоруссия – союзник России.

Также сообщается, что во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Италии Энцо Веччиарелли обсуждался вопрос отправки в Ливан белорусских миротворцев.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет работу с Белоруссией по вопросам «транспарентности и снижения рисков». Также он призвал Минск не беспокоиться из-за учений НАТО возле границ республики, передает RT.

