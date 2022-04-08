Белоруссия утвердила список недружественных стран

Правительство Белоруссии утвердило перечень недружественных стран, в их число вошли США, страны Евросоюза и ряд других. Постановление кабмина республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

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В частности, в список недружественных были включены государства ЕС, США, Канада, Австралия, Великобритания, Албания, Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн, Северная Македония, Черногория.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о прекращении списаний средств со счетов компаний республики по требованиям резидентов стран, совершающих недружественные действия, напоминает RT.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПравительствоБелоруссия
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