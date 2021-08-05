Белоруссия усилила охрану госграницы
Белоруссия усиливает охрану государственной границы, число пограничных нарядов увеличено, дополнительные силы переброшены на наиболее значимые направления. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК) Антон Бычковский.
«В первую очередь, осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые», — рассказал представитель ГПК.
Кроме того, органы пограничной службы уточнили взаимодействие с подразделениями министерства обороны и внутренних войск МВД Белоруссии для формирования резервов из подразделений.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы для спокойствия населения республики.
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