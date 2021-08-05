«Батька прав». В Литве подтвердили угрозу Белоруссии от Прибалтики

«В контексте мигрантов Литва не представляет опасности для белорусов. Литовская армия сейчас также на границе и не разрешает вступить мигрантам на литовскую территорию. К каждой сосне часового не поставишь. А в контексте попыток белорусов отстранить президента, конечно же представляет. Тут Батька прав. Потому что всех недовольных властью белорусов – оппозиционеров или нет, это не важно – из Литвы поддерживали материально. Не своими деньгами, а, наверное, британскими, американскими в разные годы. Но они всегда шли через Литву», - объяснил он.



Возвращаясь к теме мигрантов, Иванов добавил, что в случае потока беженцев Евросоюз не поможет Литве.

«Сейчас в Литве один мигрант приходится на 800 человек. Официальная литовская власть заявляет, что это угроза государственности. Но в самой Европе не рассматривают ситуацию как критическую. Как сложную – да. Поэтому их гуманитарная помощь чисто номинальная. По принципу «Я тоже участвую». Что такое, для примера, десять палаток, десять матрасов, сто комплектов постельных принадлежностей и сто кроватей, если границу в сутки пересекает 170 человек? Как минимум 70 человек остаются на полу и неукрытые», - заявил он.