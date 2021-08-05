«Батька прав». В Литве подтвердили угрозу Белоруссии от Прибалтики

Угроза исходит она не от мигрантов, а от финансирования балтийскими странами оппозиционных сил, заявил литовский политолог Анатолий Иванов. 


Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал силовикам перекрыть белорусскую границу. Глава государства поручил закрыть каждый метр границы с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. «С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — заявил он.

Литовский политолог Анатолий Иванов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Литва опасна для Белоруссии совсем другим.

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«В контексте мигрантов Литва не представляет опасности для белорусов. Литовская армия сейчас также на границе и не разрешает вступить мигрантам на литовскую территорию. К каждой сосне часового не поставишь. А в контексте попыток белорусов отстранить президента, конечно же представляет. Тут Батька прав. Потому что всех недовольных властью белорусов – оппозиционеров или нет, это не важно – из Литвы поддерживали материально. Не своими деньгами, а, наверное, британскими, американскими в разные годы. Но они всегда шли через Литву», - объяснил он.

Возвращаясь к теме мигрантов, Иванов добавил, что в случае потока беженцев Евросоюз не поможет Литве.

«Сейчас в Литве один мигрант приходится на 800 человек. Официальная литовская власть заявляет, что это угроза государственности. Но в самой Европе не рассматривают ситуацию как критическую. Как сложную – да. Поэтому их гуманитарная помощь чисто номинальная. По принципу «Я тоже участвую». Что такое, для примера, десять палаток, десять матрасов, сто комплектов постельных принадлежностей и сто кроватей, если границу в сутки пересекает 170 человек? Как минимум 70 человек остаются на полу и неукрытые», - заявил он.

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По его словам, эта ситуация может перерасти в медицинский кризис гигантского масштаба.

«Люди начнут болеть. Грипп, респираторные заболевания. Говорят, что значительная часть мигрантов больна коронавирусом, но прививаться не хочет. Да и сама вакцинация проблематична, это не такой легкий процесс, как кажется», - заявил он.

По официальным данным, с начала года в Литву через белорусскую границу проникло более четырех тысяч мигрантов, в основном из Ирака. Ряд СМИ назвал сложившуюся ситуацию «местью Лукашенко» Литве за поддержку оппозиционеров на президентских выборах 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МигрантыЛитваАлександр Лукашенко
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