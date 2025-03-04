Белоруссия ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности
Белоруссия ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности. Соответствующий закон подписал президент республики Александр Лукашенко.
В пресс-службе белорусского лидера напомнили, что в документе закреплены «взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер» в случае посягательств на безопасность, как любой из сторон, так и Союзного государства в целом.
«Предусмотренное договором сотрудничество носит углублённый характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам», - говорится в сообщении.
Ранее закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности подписал российский президент Владимир Путин, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru