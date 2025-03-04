Белоруссия ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности

В пресс-службе белорусского лидера напомнили, что в документе закреплены «взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер» в случае посягательств на безопасность, как любой из сторон, так и Союзного государства в целом.

«Предусмотренное договором сотрудничество носит углублённый характер, что соответствует имеющимся военно-политическим вызовам», - говорится в сообщении.

Ранее закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности подписал российский президент Владимир Путин, сообщает RT.

