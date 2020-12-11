Белоруссия получит от Еврокомиссии деньги на борьбу с коронавирусом

Еврокомиссия объявила о выделении Белоруссии 24 миллионов евро в рамках программы борьбы с COVID-19, сообщает ТАСС.

В заявлении ЕК говорится, что все эти деньги пойдут напрямую народу: «гражданскому обществу, молодежным организациям и малым и средним предприятиям и на усиление медицинских возможностей».

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий отметил, что Евросоюз вдохновлён отвагой белорусского народа, мирно поднявшегося «на защиту демократии и прав человека». По его словам, новый пакет помощи лишний раз подтверждает, что «ЕС стоит на стороне народа Белоруссии».

В августе 2020 года Еврокомиссия представила программу помощи Белоруссии на 53 миллиона евро, из которых на борьбу с коронавирусом будет направлено 50 миллионов евро, а остальные средства - на поддержку гражданского общества.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы и требует отставки главы государства. Евросоюз также не признаёт законность президентских выборов в Белоруссии.

