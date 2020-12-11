Белоруссия получит от Еврокомиссии деньги на борьбу с коронавирусом
Еврокомиссия объявила о выделении Белоруссии 24 миллионов евро в рамках программы борьбы с COVID-19, сообщает ТАСС.
В заявлении ЕК говорится, что все эти деньги пойдут напрямую народу: «гражданскому обществу, молодежным организациям и малым и средним предприятиям и на усиление медицинских возможностей».
Еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий отметил, что Евросоюз вдохновлён отвагой белорусского народа, мирно поднявшегося «на защиту демократии и прав человека». По его словам, новый пакет помощи лишний раз подтверждает, что «ЕС стоит на стороне народа Белоруссии».
В августе 2020 года Еврокомиссия представила программу помощи Белоруссии на 53 миллиона евро, из которых на борьбу с коронавирусом будет направлено 50 миллионов евро, а остальные средства - на поддержку гражданского общества.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы и требует отставки главы государства. Евросоюз также не признаёт законность президентских выборов в Белоруссии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 585 / сут.
Умерли
45 893+613 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 171 / сут.
- Минпромторг не выявил объективных предпосылок для роста цен на продукты в РФ
- «Адмирал Горшков» успешно запустил ракету «Циркон»
- Треть россиян заявили, что они бедные
- В России зарегистрировали экспресс-тесты для выявления антител после прививки от COVID-19
- Белоруссия получит от Еврокомиссии деньги на борьбу с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru