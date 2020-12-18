Белоруссия подготовила ответ на новые санкции ЕС

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что власти республики предпримут адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Глаз отметил, что санкции ЕС - это «совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение», на которое Белоруссия подготовила адекватные ответные меры и некоторые из них, по словам пресс-секретаря, являются «довольно чувствительными».

«Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются», - подчеркнул Глаз.

Третий пакет санкций против Белоруссии Евросоюз принял 17 декабря. В него вошли 29 физлиц и семь организаций. В ЕС отметили, что готовы в дальнейшем расширить санкции против Белоруссии, если ситуация в стране не улучшится.

Санкции в отношении Белоруссии Евросоюз вводит на фоне протестов, которые начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Евросоюз также не признаёт победу Лукашенко.

