Белоруссия отзывает посла из Великобритании
Белоруссия отзывает своего посла из Великобритании из-за «ряда недружественных действий» Лондона по отношению к Минску. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
«В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах»,— цитирует представителя ведомства РИА Новости.
При этом в МИД подчеркнули, что отзыв посла не закроет каналы коммуникации Белоруссии и Британии. Ожидается, что полноценное дипломатическое присутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве «ответственных политиков».
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