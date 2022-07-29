Белоруссия отзывает посла из Великобритании

«В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах»,— цитирует представителя ведомства РИА Новости.

При этом в МИД подчеркнули, что отзыв посла не закроет каналы коммуникации Белоруссии и Британии. Ожидается, что полноценное дипломатическое присутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве «ответственных политиков».

