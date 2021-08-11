Белоруссия отозвала согласие на назначение посла США в Минске

МИД Белоруссии отозвал согласие на назначение послом США в Минске Джули Фишер в ответ на введенные Вашингтоном санкции, сообщает РИА Новости.

При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве предложили США сократить численность посольства в Минске до 5 человек к 1 сентября.

Байден расширил санкции против Белоруссии

9 августа президент США Джо Байден расширил санкции против Белоруссии.

По его словам, действия президента Белоруссии Александра Лукашенко являются «незаконной попыткой удержать власть любой ценой».

«Вредоносная деятельность белорусского режима и многолетние злоупотребления направлены на подавление демократии, соблюдения прав человека и основных свобод», - считает президент США.

Госдепартамент США в декабре 2020 года утвердил Джули Фишер на должность посла США в Белоруссии, напоминает «Интерфакс». Эта должность оставалась вакантной с 2008 года.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПосолСШАБелоруссия
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