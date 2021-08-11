Белоруссия отозвала согласие на назначение посла США в Минске

МИД Белоруссии отозвал согласие на назначение послом США в Минске Джули Фишер в ответ на введенные Вашингтоном санкции, сообщает РИА Новости.

При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве предложили США сократить численность посольства в Минске до 5 человек к 1 сентября.