Белоруссия отозвала согласие на назначение посла США в Минске
МИД Белоруссии отозвал согласие на назначение послом США в Минске Джули Фишер в ответ на введенные Вашингтоном санкции, сообщает РИА Новости.
При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве предложили США сократить численность посольства в Минске до 5 человек к 1 сентября.
9 августа президент США Джо Байден расширил санкции против Белоруссии.
По его словам, действия президента Белоруссии Александра Лукашенко являются «незаконной попыткой удержать власть любой ценой».
«Вредоносная деятельность белорусского режима и многолетние злоупотребления направлены на подавление демократии, соблюдения прав человека и основных свобод», - считает президент США.
Госдепартамент США в декабре 2020 года утвердил Джули Фишер на должность посла США в Белоруссии, напоминает «Интерфакс». Эта должность оставалась вакантной с 2008 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 571 / сут.
Умерли
167 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 067 / сут.
- Ученые выяснили, что курение снижает уровень антител после прививки от COVID-19
- СМИ: Экс-наемники ЧВК Вагнера раскрыли детали вербовки бойцов для войны с Ливией
- Владимира Стеклова выписали из больницы после коронавируса
- Минфин предложил эксперимент по онлайн-продаже вина РФ
- ФСИН отозвала ходатайство об аресте главы «Альянса врачей» Васильевой
- Опрос: более трети россиян не пользуются приложениями для знакомств
- Германия приостановила высылку афганских беженцев
- Эксперт назвал ориентировочные ставки по банковским вкладам по итогам года
- Кадыров награжден премией чеченского телеканала как лучший мобильный репортер
- В РПЦ предложили ввести должность уполномоченного по правам русских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru