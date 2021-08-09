Байден расширил санкции против Белоруссии

Вашингтон расширил санкции в отношении Белоруссии. Указ об этом подписал президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден. Белый дом также опубликовал его письмо лидерам Конгресса, в котором обосновывает такое решение.

В послании Байден, в частности, утверждает, что «вредоносная деятельность белорусского режима и многолетние злоупотребления направлены на подавление демократии, соблюдения прав человека и основных свобод». Президент включил сюда же «незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года».

По словам Байдена, нынешние белорусские власти представляют «чрезвычайную» угрозу национальной безопасности и внешней политике США, а действия президента Белоруссии Александра Лукашенко он назвал «незаконной попыткой удержать власть любой ценой».

Новые санкции США против Минска касаются государственных структур, оборонного и энергетического секторов, производства удобрений. Под ограничительные меры также попал Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

