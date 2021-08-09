Байден расширил санкции против Белоруссии
Вашингтон расширил санкции в отношении Белоруссии. Указ об этом подписал президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден. Белый дом также опубликовал его письмо лидерам Конгресса, в котором обосновывает такое решение.
В послании Байден, в частности, утверждает, что «вредоносная деятельность белорусского режима и многолетние злоупотребления направлены на подавление демократии, соблюдения прав человека и основных свобод». Президент включил сюда же «незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года».
По словам Байдена, нынешние белорусские власти представляют «чрезвычайную» угрозу национальной безопасности и внешней политике США, а действия президента Белоруссии Александра Лукашенко он назвал «незаконной попыткой удержать власть любой ценой».
Новые санкции США против Минска касаются государственных структур, оборонного и энергетического секторов, производства удобрений. Под ограничительные меры также попал Национальный олимпийский комитет Белоруссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru