Белоруссия направила ноту протеста из-за заявления по самолету Ryanair

По его словам, в ноте протеста отмечается, что «обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств-членов ООН».

26 мая Франция, Ирландия и Эстония высказались за закрытое обсуждение в Совбезе ООН ситуации вокруг принудительной посадки лайнера Ryanair в Минске. По его итогам Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия сделали заявление о том, что рейс был по ложным причинам принужден к совершению посадки белорусским военным самолетом.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в письме главе департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии назвал инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске "незаконным и предумышленным угоном". По данным О'Лири, белорусские диспетчеры не стали выходить на связь с Ryanair после сообщения о бомбе, хотя командир самолета просил об этом.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начнет расследование после принудительного приземления рейса Ryanair.

