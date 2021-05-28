Белоруссия направила ноту протеста из-за заявления по самолету Ryanair
Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии при этой организации, так как эти страны выступили с заявлением по инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair, передает РИА Новости со ссылкой на постпреда Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова.
По его словам, в ноте протеста отмечается, что «обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств-членов ООН».
26 мая Франция, Ирландия и Эстония высказались за закрытое обсуждение в Совбезе ООН ситуации вокруг принудительной посадки лайнера Ryanair в Минске. По его итогам Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия сделали заявление о том, что рейс был по ложным причинам принужден к совершению посадки белорусским военным самолетом.
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в письме главе департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии назвал инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске "незаконным и предумышленным угоном". По данным О'Лири, белорусские диспетчеры не стали выходить на связь с Ryanair после сообщения о бомбе, хотя командир самолета просил об этом.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начнет расследование после принудительного приземления рейса Ryanair.
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