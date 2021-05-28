ИКАО начнет расследование по делу о приземлении самолета Ryanair в Минске

«Совет ИКАО сегодня выразил свою глубокую обеспокоенность вероятным насильственным разворотом рейса Ryanair FR4978», - говорится в заявлении организации.

Уточняется, что расследование будет вести секретариат ИКАО.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в письме главе департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии назвал инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске «незаконным и предумышленным угоном». Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на текст письма.

