Белоруссия начинает военные учения на западном направлении
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин распорядился начать масштабные тактические учения на гродненском (западном) направлении. Об этом сообщает ТАСС.
Предполагается, что белорусские военные в рамках учений отработают вопросы подготовки и обороны.
На фоне масштабных протестов против переизбрания действуюющего главы государства Александра Лукашенко Хренин также заявил о вмешательстве во внутренние дела страны. В ведомстве сейчас прогнозируют разные варианты развития событий, передаёт РЕН ТВ.
19 августа Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру, чтобы не пропустить в страну оружие, боеприпасы и «боевиков». Президент также поручил военным отслеживать движение войск НАТО в Литве и Польше.
По словам представителя Лукашенко Натальи Эйсмонт, президент также попросил российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы Запад не вмешивался в ситуацию в Белоруссии.
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