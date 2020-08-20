Белоруссия начинает военные учения на западном направлении

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин распорядился начать масштабные тактические учения на гродненском (западном) направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что белорусские военные в рамках учений отработают вопросы подготовки и обороны.

На фоне масштабных протестов против переизбрания действуюющего главы государства Александра Лукашенко Хренин также заявил о вмешательстве во внутренние дела страны. В ведомстве сейчас прогнозируют разные варианты развития событий, передаёт РЕН ТВ.

19 августа Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру, чтобы не пропустить в страну оружие, боеприпасы и «боевиков». Президент также поручил военным отслеживать движение войск НАТО в Литве и Польше.

По словам представителя Лукашенко Натальи Эйсмонт, президент также попросил российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы Запад не вмешивался в ситуацию в Белоруссии.

