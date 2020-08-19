Лукашенко поручил усилить охрану границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану по всему периметру границы, чтобы не допустить притока в страну боеприпасов, оружия и «боевиков» из других стран и денег для «финансирования беспорядков».
Глава государства подчеркнул, что деньги из-за рубежа действительно поступают в страну, причем часть из них – для участников протестов, пишет Ura.ru. Ранее на оппозиционных ресурсах появлялась информация о сборе денег на поддержку уволенных из-за забастовок.
Лукашенко также потребовал, чтобы Минобороны страны внимательно отслеживало направление движения войск НАТО на территории Литвы и Польши.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко сообщила, что он попросил российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы Германия и страны Запада не вмешивались в ситуацию в Белоруссии. Лукашенко перед этим утверждал, что разговаривал с Меркель, однако в Германии это не подтвердили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru