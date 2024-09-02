Белоруссия и Россия в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности

Выступая перед студентами Академии управления при президенте страны, он напомнил, что в декабре текущего года будет отмечаться 25-летие подписания договора о Союзном государстве, и к этой дате планируется подписать новый документ.

«В договоре будет заложен принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран, которые входят в состав Союзного государства», - заключил Рыженков.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что осенью в Минске в преддверии 25-летия Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии пройдут заседания Высшего государственного совета и Совета министров СГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

