Белоруссия и Россия в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности
Белоруссия и Россия планируют подписать договор о гарантиях безопасности в декабре 2024 года. Как сообщает БелТА, об этом заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.
Выступая перед студентами Академии управления при президенте страны, он напомнил, что в декабре текущего года будет отмечаться 25-летие подписания договора о Союзном государстве, и к этой дате планируется подписать новый документ.
«В договоре будет заложен принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран, которые входят в состав Союзного государства», - заключил Рыженков.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что осенью в Минске в преддверии 25-летия Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии пройдут заседания Высшего государственного совета и Совета министров СГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru