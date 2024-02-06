Белоруссия и Россия создадут единый список экстремистов

Он указал, что у многих граждан вызывает недоумение тот факт, что ресурсы, которые в одной стране признаны экстремистскими, свободно публикуют сообщения в другом государстве.

«В отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот», — добавил Крутой.

По его словам, данную инициативу неоднократно обсуждали на уровне глав МВД двух стран, в этом вопросе нужна «большая координированность силовых ведомств».

Ранее белорусский вице-премьер Виктор Пархомчик заявил, что Белоруссия и Россия наладят совместный выпуск самолётов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

