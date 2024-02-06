Белоруссия и Россия создадут единый список экстремистов
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Москва и Минск работают над объединением списка экстремистов и экстремистских ресурсов, пишет БелТА.
Он указал, что у многих граждан вызывает недоумение тот факт, что ресурсы, которые в одной стране признаны экстремистскими, свободно публикуют сообщения в другом государстве.
«В отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот», — добавил Крутой.
По его словам, данную инициативу неоднократно обсуждали на уровне глав МВД двух стран, в этом вопросе нужна «большая координированность силовых ведомств».
Ранее белорусский вице-премьер Виктор Пархомчик заявил, что Белоруссия и Россия наладят совместный выпуск самолётов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер объяснил, почему к фильму «Летучий корабль» не может быть претензий
- Белоруссия и Россия создадут единый список экстремистов
- На «Красной поляне» столкнулись кабинки канатной дороги
- СМИ: Прилетевшего в США без паспорта россиянина депортируют
- Высокогорный район Дагестана отрезан от дорожного сообщения из-за схода лавины
- Глава администрации Авдеевки признал появление российских войск в городе
- Новак: Россия нарастит выпуск дизтоплива к 2030 году на 30 млн тонн
- СМИ: В Москве мошенники похитили у отставного генерала почти 50 млн рублей
- СМИ: Два московских вуза закрыли на карантин из-за кори
- СМИ: Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru