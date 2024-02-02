МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов

Гражданина Белоруссии Протасевича и его девушку, россиянку Сапегу, задержали в мае 2021 года после экстренного приземления в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.

Весной текущего года суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии по нескольким статьям, в том числе об оскорблении президента. Сапега получила шесть лет колонии за разжигание социальной вражды. Позже Лукашенко их помиловал, напоминает RT.

