МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов

Министерство внутренних дел Белоруссии исключило из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича.

«Сделал все, что обещал»: Лукашенко объяснил решение помиловать Протасевича

Гражданина Белоруссии Протасевича и его девушку, россиянку Сапегу, задержали в мае 2021 года после экстренного приземления в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.

Весной текущего года суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии по нескольким статьям, в том числе об оскорблении президента. Сапега получила шесть лет колонии за разжигание социальной вражды. Позже Лукашенко их помиловал, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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