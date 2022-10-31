Лукашенко заявил об «оживлении» экономики Белоруссии

В понедельник, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко, белорусский лидер отметил, что в последние месяцы и недели отмечается «определенное хорошее оживление и рост экономики в целом».

«Я это говорю специально и подчеркиваю, чтобы наши люди понимали, что не все так хорошо», — цитирует президента официальный сайт Лукашенко.

Глава государства указал, что министр экономики «не приукрашивает» ситуацию, и власти знают о возникающих на предприятиях и производствах проблемах.

«Они всегда были. Тем более есть они и сейчас в условиях этих санкций. Но в целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что Запад ввел беспрецедентное количество санкций против Белоруссии, но экономика республики справилась с ними, напоминает телеканал «360».

