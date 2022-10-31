Лукашенко заявил об «оживлении» экономики Белоруссии
Экономика Белоруссии демонстрирует «хорошее оживление». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
В понедельник, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко, белорусский лидер отметил, что в последние месяцы и недели отмечается «определенное хорошее оживление и рост экономики в целом».
«Я это говорю специально и подчеркиваю, чтобы наши люди понимали, что не все так хорошо», — цитирует президента официальный сайт Лукашенко.
Глава государства указал, что министр экономики «не приукрашивает» ситуацию, и власти знают о возникающих на предприятиях и производствах проблемах.
«Они всегда были. Тем более есть они и сейчас в условиях этих санкций. Но в целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявил, что Запад ввел беспрецедентное количество санкций против Белоруссии, но экономика республики справилась с ними, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 781 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 073 / сут.
- Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить Беглова на создание ОПГ
- Суд арестовал на 11 суток сбившего ребенка новосибирского депутата
- В Запорожье сообщили о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС
- ФСБ раскрыла хищения при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»
- Лукашенко заявил об «оживлении» экономики Белоруссии
- Сбившего ребенка депутату может грозить до года колонии
- Производитель шин Bridgestone продаст свои активы в России
- СМИ: В России испытали двигатель для перспективного стратегического ракетоносца
- Глава МИД КНР призвал стороны конфликта на Украине не допустить дальнейшей эскалации
- Сенатор призвал ответить Лондону после атаки ВМС Британии на Севастополь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru