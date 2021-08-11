Белоруссия готова убрать из Конституции норму о нейтралитете
Норму о нейтралитете предполагается убрать из конституции Белоруссии, одновременно закрепив тезис об отсутствии с территории республики угроз другим государствам. Об этом сообщил председатель конституционной комиссии, глава Конституционного суда Пётр Миклашевич.
По его словам, изменения должны отразить объективную реальность, поскольку Белоруссия входит в Организацию Договора о коллективной безопасности – по сути, военно-политический блок.
Ранее на этой неделе президент республики Александр Лукашенко заявил, что решение по вопросу о нейтралитете должно принимать исключительно Всебелорусское народное собрание. При этом он признал, что нейтралитета фактически не существует.
По словам Лукашенко, в этом случае есть два варианта: либо существующий статус-кво закрепляется в Основном законе, либо в конституции вообще ничего не упоминается в этом плане.
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