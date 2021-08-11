Белоруссия готова убрать из Конституции норму о нейтралитете

Норму о нейтралитете предполагается убрать из конституции Белоруссии, одновременно закрепив тезис об отсутствии с территории республики угроз другим государствам. Об этом сообщил председатель конституционной комиссии, глава Конституционного суда Пётр Миклашевич.

По его словам, изменения должны отразить объективную реальность, поскольку Белоруссия входит в Организацию Договора о коллективной безопасности – по сути, военно-политический блок.