Белоруссия готова убрать из Конституции норму о нейтралитете

Норму о нейтралитете предполагается убрать из конституции Белоруссии, одновременно закрепив тезис об отсутствии с территории республики угроз другим государствам. Об этом сообщил председатель конституционной комиссии, глава Конституционного суда Пётр Миклашевич.

По его словам, изменения должны отразить объективную реальность, поскольку Белоруссия входит в Организацию Договора о коллективной безопасности – по сути, военно-политический блок.

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Ранее на этой неделе президент республики Александр Лукашенко заявил, что решение по вопросу о нейтралитете должно принимать исключительно Всебелорусское народное собрание. При этом он признал, что нейтралитета фактически не существует.

По словам Лукашенко, в этом случае есть два варианта: либо существующий статус-кво закрепляется в Основном законе, либо в конституции вообще ничего не упоминается в этом плане.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЛукашенкоКонституцияБелоруссия
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